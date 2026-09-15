La iniciativa impulsada por el I.P.E.M. N.º 298 “Maestro Rodolfo V. Butori” fue declarada de interés legislativo, cultural y educativo. El proyecto promueve la participación de los estudiantes a través de la música y la danza, fortaleciendo la identidad cultural, el sentido de pertenencia y el vínculo con la comunidad.

La Legislatura de Córdoba reconoció el “Proyecto Folklórico Butoriano”, desarrollado por el I.P.E.M. N.º 298 “Maestro Rodolfo V. Butori” de la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María, a partir de una iniciativa presentada por el legislador Facundo Torres Lima.

La declaración destaca el valor legislativo, cultural y educativo del proyecto, así como las diferentes actividades desarrolladas en su marco durante 2026, entre ellas la “Peña Patria” del 25 de mayo y el “Pericón Nacional Gigante” realizado el 9 de julio en Plaza Solares, que convocaron a la comunidad en torno a la celebración de las fechas patrias y las tradiciones argentinas.

El Proyecto Folklórico Butoriano se desarrolla a través del Ballet Estable “Herencia y Pasión Butoriana” y del Ensamble Musical Escolar, espacios que permiten la participación de estudiantes de los distintos turnos de la institución y que surgieron a partir del propio interés de los jóvenes.

Participaron del reconocimiento la directora del establecimiento, Andrea Mondino; la vicedirectora, Marité Santamaría; y Griselda Gonzalez, integrante del equipo de Apoyo Directivo. También estuvieron presentes las profesoras responsables del Ballet Estable “Herencia y Pasión Butoriana”, Marisa Travaini y Stella Villafañe.

Durante el encuentro, Torres destacó el trabajo realizado por toda la comunidad educativa.

“Este proyecto demuestra todo lo que puede generar una escuela cuando escucha a sus estudiantes, acompaña sus inquietudes y les brinda un espacio para expresarse. Acá no solamente estamos reconociendo la música y la danza; estamos reconociendo esfuerzo, pertenencia, identidad y una forma de construir comunidad”, expresó el legislador.

Además, remarcó la importancia de que estas experiencias puedan trascender las aulas: “Para nosotros es muy importante que la Legislatura pueda visibilizar iniciativas como esta, que nacen desde una escuela de Alta Gracia y terminan convocando a toda una comunidad. Son nuestros jóvenes manteniendo vivas nuestras tradiciones y haciendo de la cultura un lugar de encuentro”.

Por su parte, la directora de la institución, Andrea Mondino, valoró el reconocimiento provincial: “Para nosotros venir acá fue un mimo, un reconocimiento para nuestros chicos y para nuestra institución. Todo lo que ustedes ven acá se ha hecho con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación y, por supuesto, acompañando siempre el interés de los chicos”.

Y agregó: “Ser reconocidos a nivel provincial por la Legislatura nos llena de orgullo, nos genera un compromiso enorme y nos permite renovar las fuerzas con este mismo espíritu, que para nosotros es muy importante”.

En tanto, la profesora Marisa Travaini, una de las responsables del Ballet Estable “Herencia y Pasión Butoriana”, señaló: “Para nosotros es un lujo estar acá y que este sea el cierre de un proyecto que nació del interés de nuestros alumnos. Poder acompañarlos y ver que todo se haya desarrollado de una manera tan placentera para ellos es un gran orgullo para nosotros”.

“Estamos muy agradecidos con los legisladores y felices de compartir este momento”, concluyó.

La iniciativa ya había recibido el reconocimiento del Concejo Deliberante de Alta Gracia, que declaró al proyecto de interés municipal y cultural por su impacto educativo, social y comunitario.

A través de sus distintas propuestas, el Proyecto Folklórico Butoriano fortalece el trabajo colaborativo, la integración, la participación juvenil y la revalorización de las raíces culturales argentinas, consolidando además al I.P.E.M. N.º 298 como un actor activo dentro de la comunidad de Alta Gracia.