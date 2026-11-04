María Inés Guerrero y Araceli Emilse Sáez estarán al frente de las sedes Rafael García-Caseros Central y Oeste y Falda del Carmen-Lagunillas, respectivamente. Facundo Torres destacó la importancia de fortalecer el acceso a la Justicia en el departamento.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles los pliegos de María Inés Guerrero, para la sede Rafael García-Caseros Central y Oeste, y de Araceli Emilse Sáez, para la sede Falda del Carmen-Lagunillas, ambas correspondientes al departamento Santa María.
Las designaciones fueron tratadas durante la 19ª sesión ordinaria del 148º período legislativo, en la que la Unicameral prestó acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo provincial para cubrir 25 cargos de jueces y juezas de Paz en el interior cordobés, además de cuatro designaciones judiciales.
El legislador provincial por el departamento Santa María y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, felicitó a las nuevas juezas y destacó el valor de su tarea para los vecinos.
“Los juzgados de Paz cumplen una función fundamental en nuestras localidades. Son una referencia cercana para los vecinos y una puerta de acceso a la Justicia. Estas designaciones fortalecen esa presencia en Santa María y acompañan las necesidades de un departamento que sigue creciendo”, expresó Torres.
Asimismo, el legislador señaló: “Felicito a María Inés Guerrero y a Araceli Emilse Sáez por esta nueva responsabilidad. Conocemos la importancia de contar con instituciones presentes, que escuchen y brinden respuestas. Fortalecer la Justicia en cada localidad también es construir federalismo real y estar cerca de cada cordobés”.
Otras designaciones en el interior provincial
Además de las dos juezas de Santa María, la Legislatura aprobó los siguientes pliegos:
- Gabriela Raquel Nicolino: sede Arroyo Algodón-La Playosa, departamento General San Martín.
- Carina Paola Chaillol: sede Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto.
- Jacqueline del Valle Cerino: sede Tránsito, departamento San Justo.
- Juliana Parrini: sede Colonia Italiana, departamento Marcos Juárez.
- María Fernanda Pérez: sede Chuña, departamento Ischilín.
- Agustina Pelliza: sede Capilla del Monte-Dolores, departamento Punilla.
- Silvina Gabriela Robledo: sede Monte Leña, departamento Unión.
- Luciana Rosa Roch: sede Santa María de Punilla, departamento Punilla.
- Silvina Mercedes Soria: sede Guanaco Muerto-Santo Domingo, departamento Cruz del Eje.
- Nicolás Storti: sede Inriville-Saladillo, departamento Marcos Juárez.
- Elisa Carmen Tapia: sede Ciénaga del Coro, departamento Minas.
- Ornela Graciela Torres: sede Pincén, departamento General Roca.
- Manuela Jara: sede Berrotarán, departamento Río Cuarto.
- Macarena Marchisone: sede Luque, departamento Río Segundo.
- Nicolás José Morsila: sede Villa Nueva, departamento General San Martín.
- Ángela Raquel Bainotti Almada: sede Embalse (Ministro Pistarini), departamento Calamuchita.
- Noelia Luján Gaido: sede Colonia Vignaud, departamento San Justo.
- Leonardo Daniel Castillo: sede San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte.
- Marcela Vivian Curchod: sede Mendiolaza, departamento Colón.
- Florencia De Giorgi: sede Elena-Las Peñas, departamento Río Cuarto.
- Soledad Andrea González: sede Guatimozín, departamento Marcos Juárez.
- Gisela Carolina Mondino: sede San José de la Dormida, departamento Tulumba.
- Aldana Melina Paludi: sede Pampayasta Norte, departamento Tercero Arriba.