María Inés Guerrero y Araceli Emilse Sáez estarán al frente de las sedes Rafael García-Caseros Central y Oeste y Falda del Carmen-Lagunillas, respectivamente. Facundo Torres destacó la importancia de fortalecer el acceso a la Justicia en el departamento.

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles los pliegos de María Inés Guerrero, para la sede Rafael García-Caseros Central y Oeste, y de Araceli Emilse Sáez, para la sede Falda del Carmen-Lagunillas, ambas correspondientes al departamento Santa María.

Las designaciones fueron tratadas durante la 19ª sesión ordinaria del 148º período legislativo, en la que la Unicameral prestó acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo provincial para cubrir 25 cargos de jueces y juezas de Paz en el interior cordobés, además de cuatro designaciones judiciales.

El legislador provincial por el departamento Santa María y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, felicitó a las nuevas juezas y destacó el valor de su tarea para los vecinos.

“Los juzgados de Paz cumplen una función fundamental en nuestras localidades. Son una referencia cercana para los vecinos y una puerta de acceso a la Justicia. Estas designaciones fortalecen esa presencia en Santa María y acompañan las necesidades de un departamento que sigue creciendo”, expresó Torres.

Asimismo, el legislador señaló: “Felicito a María Inés Guerrero y a Araceli Emilse Sáez por esta nueva responsabilidad. Conocemos la importancia de contar con instituciones presentes, que escuchen y brinden respuestas. Fortalecer la Justicia en cada localidad también es construir federalismo real y estar cerca de cada cordobés”.

Otras designaciones en el interior provincial

Además de las dos juezas de Santa María, la Legislatura aprobó los siguientes pliegos: