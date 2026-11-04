Foto Legislatura

María Inés Guerrero y Araceli Emilse Sáez estarán al frente de las sedes Rafael García-Caseros Central y Oeste y Falda del Carmen-Lagunillas, respectivamente. Facundo Torres destacó la importancia de fortalecer el acceso a la Justicia en el departamento.

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles los pliegos de María Inés Guerrero, para la sede Rafael García-Caseros Central y Oeste, y de Araceli Emilse Sáez, para la sede Falda del Carmen-Lagunillas, ambas correspondientes al departamento Santa María.

Las designaciones fueron tratadas durante la 19ª sesión ordinaria del 148º período legislativo, en la que la Unicameral prestó acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo provincial para cubrir 25 cargos de jueces y juezas de Paz en el interior cordobés, además de cuatro designaciones judiciales.

El legislador provincial por el departamento Santa María y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, felicitó a las nuevas juezas y destacó el valor de su tarea para los vecinos.

“Los juzgados de Paz cumplen una función fundamental en nuestras localidades. Son una referencia cercana para los vecinos y una puerta de acceso a la Justicia. Estas designaciones fortalecen esa presencia en Santa María y acompañan las necesidades de un departamento que sigue creciendo”, expresó Torres.

Asimismo, el legislador señaló: “Felicito a María Inés Guerrero y a Araceli Emilse Sáez por esta nueva responsabilidad. Conocemos la importancia de contar con instituciones presentes, que escuchen y brinden respuestas. Fortalecer la Justicia en cada localidad también es construir federalismo real y estar cerca de cada cordobés”.

Otras designaciones en el interior provincial

Además de las dos juezas de Santa María, la Legislatura aprobó los siguientes pliegos:

  • Gabriela Raquel Nicolino: sede Arroyo Algodón-La Playosa, departamento General San Martín.
  • Carina Paola Chaillol: sede Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto.
  • Jacqueline del Valle Cerino: sede Tránsito, departamento San Justo.
  • Juliana Parrini: sede Colonia Italiana, departamento Marcos Juárez.
  • María Fernanda Pérez: sede Chuña, departamento Ischilín.
  • Agustina Pelliza: sede Capilla del Monte-Dolores, departamento Punilla.
  • Silvina Gabriela Robledo: sede Monte Leña, departamento Unión.
  • Luciana Rosa Roch: sede Santa María de Punilla, departamento Punilla.
  • Silvina Mercedes Soria: sede Guanaco Muerto-Santo Domingo, departamento Cruz del Eje.
  • Nicolás Storti: sede Inriville-Saladillo, departamento Marcos Juárez.
  • Elisa Carmen Tapia: sede Ciénaga del Coro, departamento Minas.
  • Ornela Graciela Torres: sede Pincén, departamento General Roca.
  • Manuela Jara: sede Berrotarán, departamento Río Cuarto.
  • Macarena Marchisone: sede Luque, departamento Río Segundo.
  • Nicolás José Morsila: sede Villa Nueva, departamento General San Martín.
  • Ángela Raquel Bainotti Almada: sede Embalse (Ministro Pistarini), departamento Calamuchita.
  • Noelia Luján Gaido: sede Colonia Vignaud, departamento San Justo.
  • Leonardo Daniel Castillo: sede San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte.
  • Marcela Vivian Curchod: sede Mendiolaza, departamento Colón.
  • Florencia De Giorgi: sede Elena-Las Peñas, departamento Río Cuarto.
  • Soledad Andrea González: sede Guatimozín, departamento Marcos Juárez.
  • Gisela Carolina Mondino: sede San José de la Dormida, departamento Tulumba.
  • Aldana Melina Paludi: sede Pampayasta Norte, departamento Tercero Arriba.

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