La localidad del departamento Santa María pasará a contar con una superficie total de 275 hectáreas. La medida permitirá mejorar la planificación territorial y generar nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y la radicación de industrias.

En el marco de la 16ª sesión ordinaria, la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial que establece la ampliación del radio comunal de Valle de Anisacate, localidad del departamento Santa María, que pasará a contar con una superficie total de 275 hectáreas.

La iniciativa permitirá acompañar el crecimiento de la localidad, mejorar la prestación de servicios públicos y planificar futuras obras de infraestructura, además de favorecer la radicación de nuevas actividades productivas.

Al respecto, el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba y legislador departamental de Santa María, Facundo Torres, expresó: “Como legislador departamental, es una gran satisfacción acompañar una iniciativa que responde a las necesidades de Valle de Anisacate y le brinda nuevas herramientas para seguir creciendo. Ampliar su radio comunal significa generar oportunidades para atraer inversiones, impulsar la producción y crear nuevos puestos de trabajo para nuestros vecinos”.

Por su parte, el jefe comunal de Valle de Anisacate, Nicolás Merlo, destacó la importancia de la medida para el futuro de la localidad y aseguró: “Ampliar el ejido contribuirá a cambiar el perfil, para dejar de ser residencial, lo cual favorecerá la atracción de industrias que beneficiarán a toda la zona”.

La modificación del ejido permitirá, además, establecer con mayor precisión los límites territoriales de la comuna y fortalecer su capacidad de gestión, acompañando el crecimiento urbano y productivo de Valle de Anisacate.