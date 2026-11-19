La ley fue sancionada en la 20.ª sesión ordinaria y establece una superficie total de 848 hectáreas para la localidad del departamento Santa María. La nueva delimitación permitirá precisar la jurisdicción de la comuna y planificar la prestación de servicios, las obras de infraestructura y el crecimiento urbano.

La Legislatura de Córdoba aprobó la modificación del radio comunal de Rafael García, a partir de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial. La medida fija los límites dentro de los cuales la comuna ejerce sus competencias y brinda mayor seguridad jurídica a los vecinos y a las autoridades.

La nueva delimitación fue acordada entre la Secretaría de Gobierno de la Provincia y las autoridades comunales. Para definirla se tuvo en cuenta la prestación actual de servicios, el crecimiento de las zonas aledañas al núcleo poblado y la necesidad de planificar el desarrollo urbano de la localidad.

El legislador departamental y presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, destacó el alcance de la medida. “Una ley que brinda mayor seguridad jurídica, permite definir responsabilidades y genera mejores condiciones para planificar los servicios, la infraestructura y el crecimiento de esta querida localidad”, señaló.

Torres felicitó al presidente comunal, Eduardo Romero, por impulsar la ampliación y destacó la decisión del gobernador Martín Llaryora de acompañar a municipios y comunas para fortalecer su autonomía y su capacidad de gestión. También enmarcó la aprobación en el crecimiento demográfico de Santa María, al que señaló como el departamento cordobés que más creció entre 2010 y 2022.

“El verdadero federalismo se construye con decisiones concretas que permiten que cada pueblo siga creciendo”, sostuvo Torres.