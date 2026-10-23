Por Miriam Campos- La identificaciones se dieron tras el análisis de restos óseos hallados en 2025 en el predio del excampo de concentración y constituye un nuevo avance en la búsqueda de las víctimas del terrorismo de Estado.

La verdad emerge. Este viernes, la Justicia Federal de Córdoba dio a conocer la identidad de nueve personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyos restos fueron encontrados en el predio de La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante el terrorismo de Estado. Hasta el momento, ya son 38 personas identificadas desde que comenzó la campaña.

«Fue secuestrada torturada desaparecida y no murió, fue asesinada por una dictadura civico-militar que hizo lo imposible para borrar todas las huellas», dijo la hermana de María Luisa Salto, una de las personas identificadas. Además, agregó: «Es una alegría recuperar un poquito de ella. Va a descansar junto a mis padres y mis hermanos. Esto no termina acá, hay que seguir y reivindicar la lucha y la búsqueda de todos los compañeros».

La identificación de estas nueve personas constituye un nuevo avance en la búsqueda de las víctimas del terrorismo de Estado y en el derecho de sus familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos. La participación de los familiares en el anuncio público también forma parte de un proceso que busca restituir sus identidades y aportar a la reconstrucción de la memoria colectiva.

Entre las y los identificados están:

Alejandro Ernesto Jesús Jeréz Bordereau (cuya identidad ya había sido confirmada por la Justicia en agosto pasado)

Néstor Albino Acosta Ludueña

Pascual Delfin Ludueña

Claudio Norberto Nardini

Cecilia Alicia Pessina Ávila

Mónica Protti de Guillén

Mercedes Del Valle Ramírez

María Luisa Salto

Juan Carlos Soulier

Las identificaciones se realizaron mediante el análisis antropológico de los restos óseos recuperados durante 2025 y el cotejo de muestras de ADN con los perfiles genéticos aportados por familiares de víctimas de desaparición forzada.

Un largo trabajo por la verdad

Los hallazgos se produjeron en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, en una zona próxima al lugar donde funcionó el centro clandestino. Los trabajos fueron realizados por la Justicia y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

La identificación de estas ocho personas constituye un nuevo avance en la búsqueda de las víctimas del terrorismo de Estado y en el derecho de sus familias a conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos. La participación de los familiares en el anuncio público también formó parte de un proceso que busca restituir sus identidades y aportar a la reconstrucción de la memoria colectiva.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978 y fue uno de los mayores centros clandestinos de detención de la última dictadura. Se estima que entre 2.200 y 2.500 personas estuvieron secuestradas allí, muchas de las cuales continúan desaparecidas.

El anuncio se suma a las identificaciones realizadas durante 2026 a partir de los trabajos forenses en el predio, que permitieron avanzar en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba.

Fuente: LNM