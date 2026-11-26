Por Mar Centenera -Mariano Fazio, vicario auxiliar del Opus Dei, deberá declarar en febrero junto a otros dos altos directivos de la Obra por la investigación abierta sobre el presunto sistema de captación y explotación laboral contra 43 mujeres.

La investigación por presunta trata de personas y explotación laboral dentro del Opus Dei avanza en la Justicia argentina. Este miércoles, el juez federal Daniel Rafecas citó a prestar declaración indagatoria a tres integrantes de la cúpula de la organización religiosa, entre ellos el sacerdote argentino Mariano Fazio, actual vicario auxiliar y número dos mundial de la institución. Las declaraciones están previstas para el 16 y el 19 de febrero de 2027.

Junto a Fazio deberán comparecer Víctor Urrestarazu y Gabriel Dondo, otros dos miembros de la jerarquía del Opus Dei. La causa investiga un presunto sistema de captación y explotación laboral ejercido contra al menos 43 víctimas. La querella denuncia que fueron obligadas a trabajar durante años como personal doméstico sin remuneración y bajo condiciones de sometimiento.

La citación de Rafecas, revelada este miércoles por la periodista Paula Bistagnino en elDiarioar.com, llega tras el pedido realizado por la Procuraduría de trata y explotación de personas (Protex) en 2024 y ampliado un año después para incluir también a Fazio.

Bistagnino, autora de Te serviré, una investigación sobre el Opus Dei, afirma que Rafecas da cuenta de la profundización de “las medidas de prueba sobre el único caso no prescrito entre los 43 que forman parte de la causa”. Se trata de M.I.E., una mujer boliviana que asegura haber sido captada cuando era menor de edad y que trabajó durante 31 años como empleada doméstica para la organización religiosa.

M.I.E. declaró ante Rafecas en abril de 2025. En su testimonio contó que había coincidido con Fazio tanto en la sede central de la organización en Roma como en Buenos Aires, donde se encargaba de limpiar su habitación entre 2009 y 2014, cuando el sacerdote ejercía como vicario regional.

Según la investigación, las mujeres realizaban tareas domésticas en residencias de la institución, con jornadas extenuantes, disponibilidad permanente y sin recibir un salario por su trabajo. La acusación también apunta al sometimiento psicológico y a los mecanismos religiosos utilizados para impedir que abandonaran la organización.

En su declaración, la víctima relató las dificultades que encontraba para imaginar una vida fuera del Opus Dei. Recordó que durante las ceremonias religiosas les transmitían que abandonar la institución equivalía a salirse de la barca y que hacerlo podía significar una muerte súbita. Destacó también el impacto psicológico que tuvo sobre ella: “Iba por la calle pensando que no quería vivir más”.

Según la reconstrucción de los fiscales, cuando las trabajadoras manifestaban las consecuencias de las condiciones de vida que soportaban, la respuesta institucional incluía la administración de antidepresivos y somníferos, suministrados por psiquiatras vinculados a la organización.

La citación de Fazio tiene un gran impacto por su posición relevante en la estructura mundial del Opus Dei. El vicario auxiliar de la Prelatura ocupa el primer lugar en la línea de sucesión de Fernando Ocáriz, el prelado español que dirige la institución desde 2017. Llegó a Roma en 2014, después de haber sido designado vicario general, y su ascenso en la Obra lo convirtió en una de las figuras con mayor influencia.

La resolución de Rafecas no incluye a Ocáriz, aunque la defensa de las víctimas había solicitado que también fuera convocado. Además, deja fuera a dos exvicarios regionales Carlos Nannei y Patricio Olmos por considerar que los hechos que se les atribuyen estarían prescritos debido al tiempo transcurrido desde que ejercieron sus funciones.

El avance de la causa se produce después de que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales presentaran escritos como amicus curiae para advertir sobre el riesgo de que el expediente prescribiera y los delitos quedaran impunes. Entre ellas están la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la organización mendocina XuMek y Ending Clergy Abuse (ECA), que trabaja a escala internacional contra los abusos dentro de instituciones religiosas.

Las denunciantes han pedido ser recibidas por el papa León XIV y volvieron a intentarlo semanas atrás, durante la visita del pontífice a Argentina.

Fuente: El País Argentina