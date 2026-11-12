El Indec informó que los sectores que impulsaron la suba del Índice de Precios al Consumidor fueron los rubros Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Recreación y cultura; Bienes y servicios varios.

La inflación de octubre volvió a acelerarse con un 2,2% según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El índice de Precios al Consumidor (IPC) estuvo impulsado por los rubros Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%); Recreación y cultura (3,3%); Bienes y servicios varios (2,3%). En tanto que el segmento Alimento y bebidas no alcohólicas registró un alza de 2%.

Asimismo el organismo nacional indicó que Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales.

El registro de octubre marcó el segundo salto inflacionario consecutivo después de la baja de agosto (1,7%). En septiembre el IPC fue de 1,9%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la suba al impacto del Régimen de Zona Fría y remarcó que la Inflación Núcleo (1,5%) fue la menor desde julio de 2025.