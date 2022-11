La guardia pediátrica, otra vez en la mira

Pese a que la época donde las enfermedades respiratorias son más frecuentes ya pasó, los vecinos siguen denunciando falencias en la atención de la guardia pediátrica tanto del Hospital Illia, como del resto de los nosocomios de la ciudad.

La guardia pediátrica en Alta Gracia fue un tema que dio mucha tela para cortar durante este 2022. Tal fue así, que el Municipio decidió tomar cartas en el asunto y habilitó el Dispensario N3 Ramón Carrillo para la atención infantil los días sábados, domingos y feriados.

No obstante, cabe destacar, que la atención en el Dispensario es hasta las 15 horas, tanto de lunes a viernes como los fines de semana.

«Cuando vas al Hospital está lleno, son tres o cuatro horas de espera y si tenés suerte te atienden. En los privados, como el Centro Materno, no hay turnos. Y en el Dispensario nunca hay números, y si el nene se enferma a la tarde está cerrado», manifiesta Natalia, una mamá, a Redacción Alta Gracia.

En las últimas horas el reclamos se avivó en las redes sociales, cuando varios vecinos dieron cuenta de la misma queja. «Me pasé tres horas en una guardia, en donde no solo no se me dio ninguna respuesta, si no que también se me maltrató verbalmente. Fui a hacer atender a mi nene que llegó allí por una negligencia de ellos, el día de ayer cuando lo atendieron. Había gente esperando desde las 14 hs y eran 21 hs y aún no lo habían atendido. Había niños con 40º de fiebre ‘abandonados’ porque esa era la realidad», manifestó una usuaria en un posteo que se hizo viral.

Sin embargo, en septiembre pasado cuando asumió el nuevo director del Hospital Illia, Esteban Alves, éste afirmó que nunca había habido problemas con la atención pediátrica en el nosocomio, desestimando las innumerables quejas tanto de vecinos, como del sector opositor.