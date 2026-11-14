La Feria de Mujeres Trabajadoras vuelve a la plaza del virrey

Este domingo 15 de noviembre, a partir de las 11 horas, se realizará una nueva edición de la Feria de Mujeres Trabajadoras en la Plaza del Virrey de Alta Gracia.

Como cada tercer domingo del mes, la propuesta convoca a mujeres emprendedoras de la ciudad y la región en un espacio de encuentro, producción y autogestión, donde podrán exhibir y comercializar sus productos.

La feria representa una oportunidad para conocer y adquirir elaboraciones artesanales, promover el trabajo independiente y acompañar los proyectos que mujeres de la comunidad llevan adelante con creatividad, esfuerzo y compromiso.

La actividad será con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.