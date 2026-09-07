La estrategia de Claudio Barrelier: amplió su declaración y negó haber asesinado a Agostina

El principal acusado declaró nuevamente ante el fiscal Raúl Garzón este lunes. Habría apuntado a una supuesta deuda vinculada al narcotráfico y pidió careos con la madre de Agostina Vega y con Osvaldo Fassetta, otro de los detenidos.

En el marco de la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, la causa judicial sumó un nuevo capítulo clave. Claudio Barrelier, el principal imputado y detenido por el crimen, solicitó una ampliación de su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón y la brindó este lunes.

La solicitud fue realizada a través de su nuevo abogado defensor, Carlos Argüello, con el objetivo de presentar una versión que busca eximirlo de culpa y cargo en la autoría material del asesinato.

Barrelier habría admitido haber recibido a la adolescente la noche del pasado 24 de mayo en cercanías de su domicilio. Sin embargo, dijo que Agostina no permaneció en el lugar, sino que se retiró a bordo de un Volkswagen Gol rojo, se adelantó en Ahora Noticias, por SRT Media.

En esta nueva exposición, el acusado habría señalado el nombre del presunto conductor de dicho vehículo, a quien señala como líder de una banda vinculada al narcotráfico. De acuerdo a este relato, el grupo se habría llevado a Agostina como represalia por una supuesta deuda de 600 mil pesos que mantendría su madre, Melisa.

Asimismo, la defensa argumentó que los captadores habrían engañado a la víctima haciéndose pasar mediante mensajes de texto por «Franquito», un joven con quien Agostina mantenía una relación y que en ese momento se encontraba privado de la libertad. Si bien Barrelier admitió haber sido el «nexo» entre las partes, habría negado rotundamente haber participado en el crimen.

Pedido de careos y la postura de la Fiscalía

En el marco de esta estrategia, la defensa de Barrelier solicitó formalmente la realización de dos careos: uno con Melisa, la madre de la víctima, y otro con Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos que tiene la causa. El acusado busca atribuirle a este último un rol de mayor responsabilidad, argumentando que estuvo presente al momento de las presuntas advertencias por la deuda.

Tras la declaratoria, el fiscal Garzón no brindó detalles del acto procesal.

Fuente: Cba24n