

La actividad económica de Argentina retrocedió un 1,2% interanual en el noveno mes del 2026, informó el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato peor al esperado por analistas privados, que sume al país en una recesión.

La caída en “recesión técnica” —dos trimestres consecutivos de contracción— se confirmaría en diciembre, al conocerse el indicador del PIB del tercer trimestre, luego de la baja del 0,6% en el segundo trimestre. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anticipa el resultado del PIB, aunque puede registrar leves correcciones.

“Hay muchas definiciones (de recesión técnica), no es la única esta de los dos trimestres negativos; pero si vamos a la de los dos trimestres negativos, son dos trimestres de PIB de caída”, afirmó el portavoz presidencial, Adrián Ravier.

Un reciente sondeo de Reuters estimaba una merma de 0,8% para la variación del EMAE de septiembre en relación al mismo período del año previo.

En la medición desestacionalizada, la actividad económica avanzó en septiembre un 1,1% respecto de agosto y el indicador tendencia ciclo se mantuvo sin variación, agregó el INDEC.

De los 15 sectores que abarca el EMAE, 10 registraron pérdidas en septiembre, según el Indec, encabezados por la industria pesquera, que experimentó una caída interanual del 48,6%.

Los cinco sectores restantes registraron un crecimiento interanual, liderados por la explotación de minas y canteras, que aumentó un 11,1% respecto al mismo período del año anterior, y la electricidad, el gas y el agua, que experimentaron un incremento interanual del 4%.

La recesión supone una prueba para la paciencia de los votantes antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, en las que se espera ampliamente que el presidente libertario, Javier Milei, se presente a un segundo mandato.

La desaceleración ha estado impulsada en gran medida por las medidas de austeridad y la estricta política monetaria de Milei, destinadas a frenar una inflación de tres dígitos. Se prevé una ligera recuperación para 2027.

Aproximadamente 32.300 empresas —cerca del 6% del total de compañías de Argentina— cerraron entre la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023 y julio, según datos del centro de estudios Fundar.

Fuente: Reuter