En el marco del Día de la Policía de la Provincia de Córdoba, que se celebra cada 16 de noviembre, la Departamental Santa María realizó este lunes por la mañana un acto conmemorativo para reconocer la vocación de servicio, el compromiso y la labor diaria de los hombres y mujeres que integran la fuerza policial.

La ceremonia fue encabezada por el director de la Departamental Santa María, comisario mayor licenciado Roque Carabajal, y contó con la participación de jefes superiores, oficiales jefes y personal subalterno de la institución.

Durante el acto se dio lectura al mensaje institucional del jefe de Policía de la Provincia, comisario general licenciado Marcelo Marín, quien puso en valor el rol de los efectivos en la sociedad y destacó la dimensión humana de la tarea policial.

En uno de los pasajes de su mensaje, expresó: “El policía cordobés no es solo quien imparte el orden; es el vecino que extiende una mano solidaria en la emergencia, el primero en llegar cuando todo parece desmoronarse y, muchas veces, el único refugio para quien se siente solo o desamparado”.

Asimismo, dedicó un reconocimiento especial a los efectivos que perdieron la vida en cumplimiento del deber, al destacar que su memoria representa una guía permanente para quienes continúan desempeñándose en la institución.

Como parte de la ceremonia, se realizó un minuto de silencio en homenaje a los policías caídos, en reconocimiento a su entrega, valentía y compromiso con la comunidad.

Finalmente, el mensaje institucional hizo referencia al 166.º aniversario de la Policía de Córdoba y convocó a sus integrantes a mantener la unidad, el sentido de pertenencia y el orgullo de formar parte de la fuerza.

“Que este 166.º aniversario nos encuentre unidos, con la frente en alto y el corazón dispuesto. Sigamos escribiendo esta historia con honor, para que nuestros hijos sigan sintiendo el mismo orgullo profundo al decir: ‘Esta es la Policía de Córdoba’”, concluyó el mensaje.