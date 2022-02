La concejal Amalia Vagni sufrió un robo en pleno centro

La concejal de Alta Gracia, Amalia Vagni fue víctima de un hurto este martes por la mañana en un bar en pleno centro de la ciudad. Al parecer una pareja le sustrajo su mochila con todas sus pertenencias.

«Estaba en La Creación, frente el Tajamar con Andrea Mondino charlando y de espaldas a la puerta. Entró una pareja (un señor grande con una chica jovencita), creemos que fueron ellos porque estuvieron un rato largo ahí y nos cuenta eso un señor», manifestó la edil a Mi Valle a minutos del hecho.

«Me percaté que me faltaba la mochila cuando me levanto para buscar el barbijo que tenía en la mochila. Ahí fue cuando me di cuenta de que hacía como quince minutos que no estaba en la silla. Tenía las llaves del auto, tarjeta y otras pertenencias. Es feo el mal trago que pasa uno que es de acá no quiero imaginarme si eso le pasa a un turista que no conoce a quien acudir», agregó.

«La verdad que preocupa que haya tanta inseguridad en Alta Gracia. Nos vienen sucediendo montones de cosas en lugares que uno cree que están tranquilos y no va a suceder, pero sucede. La ciudad está insegura por donde la mires. Hay que cuidarse sobre todo tratar de ser solidario con los que están al lado y demás. Agradezco mucho a las chicas de ahí La Creación y la Policía se acercaron rapidísimo», finalizó.

Es importante resaltar que la mochila es de cuero y de color negro.