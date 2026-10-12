La decisión fue tomada en el acto de cierre del evento que se desarrolló en la ciudad de Córdoba. Las fechas del próximo encuentro serán decididas por la Comisión Organizadora entrante.

En el acto de cierre del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, desarrollado en la ciudad de Córdoba, este lunes se eligió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la sede la 40° edición, que se realizará en 2027, en fecha a definir por la Comisión Organizadora entrante.

La decisión cobra especial relevancia, ya que el año que viene se disputarán las elecciones nacionales y, en caso de sostenerse octubre como el mes del Encuentro Plurinacional, quedaría ubicado entre el resultado de unas eventuales elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la generales.

A lo largo de este 39° Encuentro, fueron frecuentes las críticas hacia la gestión presidencial de Javier Milei, que particularmente ubicó como uno de sus enemigos a confrontar al feminismo, las mujeres organizadas y las organizaciones de la «diversidad«; y en particular, conquistas centrales del sector, como la figura penal del femicidio; la demanda de igualdad de derechos y oportunidades en materia de género; la Educación Sexual Integral (ESI); la Ley de Identidad de Género; y el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Fuente: LNM