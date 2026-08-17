El informe indica que los consumidores priorizaron compras de menor escala. El ticket promedio se ubicó en $45.892.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas por el Día de las Infancias cayeron 2,5% interanual a precios constantes. Además, la demanda se concentró en productos de menor valor y buena parte de las compras se postergó hasta último momento.

Si bien fue una fecha colmada de promociones, descuentos y alternativas de financiación, no hubo manera de revertir la debilidad del consumo. El ticket promedio fue de $45.892.

El informe indica también que los cinco rubros analizados terminaron con caídas, siendo las bajas más importantes las de los sectores de jugueterías e indumentaria.

La financiación con tarjeta fue la herramienta más utilizada, presente en el 55,3% de los comercios, mientras que el 46,2% aplicó descuentos para los pagos en efectivo.

Jugueterías, las más golpeadas este año

Los cinco rubros incluidos en el relevamiento de la CAME registraron caídas interanuales. La contracción más pronunciada correspondió a jugueterías, con una baja del 4,8%, seguida por indumentaria y accesorios (-4,1%) y calzado y marroquinería (-3,1%).

Por su parte, las librerías tuvieron un retroceso del -1,8% y equipos de audio y video, celulares y accesorios, un -1%.

Fuente: Cba24n