Quien no emita su voto y no justifique la falta ante el Juzgado Electoral dentro de los 60 días posteriores de los comicios, deberá pagar una multa de $8798,70.

El domingo 25 de junio Córdoba elige su próximo gobernador y siempre están los casos de quienes no van a votar y no justifican su ausencia. Esas personas son multadas por la Justicia Electoral de Córdoba.

Quien no emita su voto y no justifique la falta ante el Juzgado Electoral dentro de los 60 días posteriores de los comicios, deberá pagar una multa equivalente al 10 por ciento de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMNV). Es decir, teniendo en cuenta que el SMVM es de 87.987 pesos, el monto por la infracción será de 8.798,70 pesos.

Además, la sanción contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos de entre seis meses o un año desde el día de la votación. Así lo establece el Código Electoral de Córdoba en su artículo 148.

Cabe destacar que el voto en las elecciones a gobernador de Córdoba es obligatorio para mayores de 18 años y menores de 70. En tanto, las multas serán emitidas luego del relevamiento que realice la Justicia Electoral.

Multa provincial y multa nacional

El monto que se debe pagar por no votar en Córdoba es alto en relación al que se debe afrontar si no se vota en las elecciones nacionales. Por no emitir el sufragio en las Paso de agosto las multas van desde los 50 hasta los 500 pesos, según el artículo 125 de la Constitución Nacional.

Multas en Nación

Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: 50 pesos.

Si el elector tiene una infracción previa sin regularizar: 100 pesos.

Si el elector tiene dos infracciones previas sin regularizar: 200 pesos.

Si el elector tiene tres infracciones previas sin regularizar: 400 pesos.

Si el elector tiene cuatro o más infracciones previas sin regularizar: 500 pesos.

Fuente: eldoce.tv