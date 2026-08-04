La ejecución de la medida depende del Consejo de la Magistratura. El pedido de procesamiento de los fiscales Hairabedian y Turano también alcanza a la camarista Graciela Montesi y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.

Los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y Pablo Nicolás Turano pidieron este martes el procesamiento y la detención bajo prisión domiciliaria del camarista Abel Guillermo Sánchez Torres por el presunto delito de abuso de autoridad y violencia de género institucional.

Hairabedian y Turano también le requirieron al juez Alejandro Sánchez Freytes que procese a la camarista Graciela Montesi y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.

La investigación apunta al presunto acuerdo entre Sánchez Torres y Montesi para manipular la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en dos expedientes («Padilla» y «Humanes») relacionados con evasión tributaria de la empresa Bunge.

La denuncia fue presentada por la secretaria penal Celina Laje Anaya, quien aseguró que se opuso a las maniobras de los magistrados y por ello fue víctima de una serie de maltratos y hostigamientos.

Laje Anaya indicó que, además de gritos y humillaciones, también sufrió cambios de oficina, sobrecarga de tareas y medidas de aislamiento.

La detención de Sánchez Torres está sujeta a la pérdida de sus fueros como juez, que depende del Consejo de la Magistratura.

La pareja de magistrados, quienes mantiene un vínculo sentimental, tiene cuatro denuncias en su contra en el organismo de control.

Fuente: Cba24n