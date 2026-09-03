En el marco del Día de la Industria en Argentina, el viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli, recibió a jóvenes empresarios de nuestra ciudad, quienes manifestaron su intención de conformar un espacio de encuentro, vinculación y colaboración para el sector productivo local.

De la reunión participaron Marcos Cervantes (Floma), Mauricio Persichelli (Noxion), Federico Filippini (WorkedIng), Fernando Bupo (Precons) y Vanina Pedegejczuk (Grupo Alt), quienes destacaron la importancia de contar con un ámbito que permita compartir experiencias, fortalecer vínculos e impulsar iniciativas conjuntas entre empresas de la ciudad.

El objetivo es promover el intercambio de experiencias, la generación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo de iniciativas conjuntas que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del sector productivo local.

También participaron el secretario de Desarrollo Productivo, Mauro Proto; el secretario de Obras Públicas, Marcos Moreira; y el subsecretario de Comercio e Industria, Manuel Ortiz, acompañando este proceso de articulación entre el Estado y el sector privado.

Posteriormente, los empresarios permanecieron en el Ejecutivo municipal junto a las autoridades para participar de un encuentro con miembros del Grupo Euro, en el que se avanzó en el análisis de un proyecto para el desarrollo de un futuro parque logístico en la ciudad, con el objetivo de seguir promoviendo nuevas oportunidades de inversión, actividad económica y empleo.

Ambos encuentros forman parte de un mismo camino: fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado, generar condiciones para nuevas inversiones y consolidar una agenda de desarrollo productivo para Alta Gracia.

Tras los encuentros, el viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo expresó: “En este Día de la Industria, reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a quienes producen, invierten y generan empleo, construyendo juntos una ciudad con más oportunidades y crecimiento. Para crecer necesitamos trabajar juntos, articulando al Estado, a las empresas y a quienes todos los días apuestan por Alta Gracia”.