Vera, hija de Alejandra Bengoa, habló por primera vez antes del inicio del proceso judicial por el choque ocurrido en Traslasierra. “Era nuestra mamá y la mataron”, expresó.

Este lunes comenzó en Villa Dolores el juicio contra el exlegislador Oscar González por la tragedia vial ocurrida el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. En el siniestro murió Alejandra Bengoa, de 56 años, mientras que su hija Marina y una adolescente que viajaba en el mismo vehículo sufrieron graves heridas.

En la previa del debate oral, Vera, hija de Alejandra y hermana de Marina, habló públicamente por primera vez y aseguró que la familia solo espera una condena para el exfuncionario. «Nosotros lo que queremos es que él vaya preso, que se haga justicia», dijo.

Al ser consultada sobre el proceso judicial, la joven expresó sus inquietudes: «Tengo más esperanza que optimismo. Espero que salga todo bien, pero tengo dudas».

La joven, además, describió el impacto que provocó la muerte de su madre en la familia. «Fue un proceso larguísimo de adaptación. Me volví de la facultad para cuidar a mi hermana. Por suerte siempre estuvimos acompañadas, pero no fue nada fácil de pasar. Era nuestra mamá y la mataron«, expresó.

En ese sentido, también cuestionó con dureza a González: «Yo me sentiría menos mal si esto hubiera sido un accidente y la persona que la mató hubiera sido un ser humano y no una basura mafiosa del calibre de este hombre», manifestó.

Oscar González: los cargos

El expresidente de la Legislatura de Córdoba llega al debate imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas reiteradas. En caso de ser hallado culpable, se enfrenta a una condena de entre 3 y 6 años de prisión, además de la inhabilitación para conducir vehículos automotores.

Fuente: Cba24n