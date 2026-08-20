El presidente aseguró que confía “en los argentinos que no quieren volver al pasado ni convertirse en Cuba”. También afirmó: “La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento”.

El presidente Javier Milei aseguró que cumplirá su promesa de bajar la inflación, rechazó los cuestionamientos por el endeudamiento de las familias que no llegan a fin de mes, y apuntó contra el movimiento feminista.

“Cuando yo me presentaba en los debates decía que era economista y que soy especialista en crecimiento con y sin dinero y acabo de bajar la inflación porque sé cómo hacerlo”, dijo el mandatario en el Council of the Americas 2026.

El jefe de Estado planteó que el proceso de crecimiento «no es armónico» y que se produce una «reasignación de recursos» a partir de la desaparición de algunas empresas y la aparición de otras, según informó la Agencias Noticias Argentinas.

En otro pasaje de su exposición, el presidente acusó a los «pañuelitos verdes» por la «pasión de asesinar niños», en alusión a la ley del aborto, «que nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”.

Milei también se mostró insensible frente a el aumento de los niveles de morosidad de familias que no llegan a sin de mes. Al respecto el mandatario lo calificó de «una estupidez» que no se desprende de los datos.

Fuente: Cba24n