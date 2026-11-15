Fue en un discurso que brindó en la noche de este sábado, al inaugurar una muestra en el Museo de la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei participó este sábado 14 de noviembre de la Noche de los Museos de Buenos Aires y confirmó competirá por un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2027.

El mandatario nacional brindó un discurso durante la inauguración de una muestra dedicada a Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada. Al prócer argentino lo definió como «un impulsor del crecimiento económico”.

En ese marco, defendió su gestión y remarcó que tiene como objetivo que en 2031 nuestro país alcance acuerdos comerciales con el 90% del planeta.

Para esto, hace falta que siga al frente del Poder Ejecutivo. Sobre esto, dijo: “Eso es para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección. Sí, estoy yendo por la reelección”.

Fuente: Cba24n