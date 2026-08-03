El Gobierno de Alta Gracia invita a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba a participar de una nueva edición del Programa de Apoyo Escolar de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba en la ciudad.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de la casa de altos estudios que deseen acompañar las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes de Alta Gracia. Quienes participen podrán desempeñarse como voluntarios y acreditar 30 horas de Compromiso Estudiantil.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 23:59 del 26 de agosto. El viernes 28 de agosto se realizará una jornada de capacitación para las y los voluntarios, mientras que las actividades de apoyo escolar comenzarán el sábado 29 de agosto y se desarrollarán todos los sábados, de 10 a 13, hasta el 28 de noviembre.

Esta iniciativa, articulada entre la UNC y el municipio a través de la Universidad Popular de Alta Gracia, está destinada a estudiantes de todas las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba.

Las personas interesadas podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1yCd8CaidDZr_QHfo_zA9g2hRS-54NhU-84SX0SHMaJU/viewform?edit_requested=true