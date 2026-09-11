Se trata de Omar Manuel Ludueña, que ingresó a la Legislatura en 2015. Fue denunciado por una hermana adoptiva, que habría sufrido los abusos a lo largo de diez años.

Se trata de Omar Manuel Ludueña, trabajador de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a la que ingresó en 2015 como asesor de Elisa Caffaratti y que luego rindió concurso para pasar a planta permanente.

Una mujer de su familia, que sería hermana adoptiva de Ludueña, lo acusa de haberla sometido a abuso sexual durante su niñez.

Revela ElDoce que Ludueña es también militante de la seccional cuarta del radicalismo en Córdoba y está ligado al espacio interno que conduce Rodrigo De Loredo.

La legisladora Alejandra Ferrero, titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Unicameral, contó al citado medio que el domingo una mujer se comunicó por redes sociales con De Loredo y la actual concejal Elisa Caffaratti para relatarles los presuntos abusos, que fueron denunciados a la Justicia en agosto.

En ese marco, desde el bloque opositor solicitaron a las autoridades de la Unicameral su inmediato apartamiento.

Según relató la denunciante, habría convivido con Ludueña entre sus tres y diez años y los abusos se habrían extendido hasta su adolescencia, algunos de ellos con acceso carnal.

Si bien la denuncia judicial habría sido presentada originalmente el 15 de agosto, al tomar conocimiento de la situación, dirigentes radicales habrían presentado recientemente también una presentación judicial al respecto, además de solicitar medidas administrativas en la Legislatura.

“Pedí el apartamiento, más allá de que no es mi facultad, y pedí se arbitren las medidas disciplinarias urgentes frente a esta situación tan grave”, afirmó Alejandra Ferrero a ElDoce.

Elisa Caffaratti, también consultada por dicho medio, reconoció que Ludueña empezó a trabajar en la Legislatura con ella en 2015, dentro del bloque radical, y que luego rindió concurso para quedar en planta permanente.

Asimismo, expresó su consternación por la revelación de estas denuncias y precisó que el 8 de septiembre realizó una presentación ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: LNM