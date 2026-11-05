En Santa Rosa de Calamuchita fue aprehendido este jueves un hombre de 27 años, acusado de provocar graves quemaduras a una mujer el pasado martes. La víctima, de 33 años, sufrió lesiones en el 36% de su cuerpo y debió ser trasladada a un centro de salud de esta capital.

El procedimiento se cumplió pasadas las 14 de este jueves. Personal policial de la Departamental Calamuchita llevó adelante un allanamiento en un domicilio de esa localidad, que culminó con la aprehensión de un hombre de 27 años, señalado como supuesto autor del delito de lesiones graves calificadas por el vínculo.

La investigación está relacionada con el hecho ocurrido el pasado 3 de noviembre, en el que una mujer de 33 años sufrió quemaduras en el rostro, cuello, tórax, espalda y ambos brazos, que afectaron aproximadamente el 36% de su superficie corporal y pusieron en riesgo su vida.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una botella de alcohol, un encendedor, un teléfono celular y prendas de vestir que estarían vinculados con la causa.

Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2 de Río Tercero, a cargo de Nicolás Torres.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: LNM