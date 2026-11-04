Este miércoles al mediodía expondrán ante la Comisión de Asuntos Municipales un pliego de reclamos que incluye los subsidios al transporte y el impuesto al Combustible.

Intendentes de la provincia de Córdoba concurrirán este miércoles a la Cámara de Diputados para exponer al mediodía ante la Comisión de Asuntos Municipales (que preside la despeñaderense Carolina Basualdo) sus reclamos al Gobierno Nacional por las deudas de PAMI con centros de salud y la drástica reducción del Programa Remediar.

El intendente de Idiazabal, Juan Pablo Vassia, precisó que 80 intendentes pidieron una reunión en la Cámara de Diputados para “reclamar por esta nueva resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que reduce de 128 a 6 los medicamentos del Plan Remediar”.

“El plan Remediar es un programa que tiene más de 25 años de vigencia que pasó por distintos gobiernos y todo lo han dado continuidad y esta discontinuidad nos generaría un grave perjuicio para la atención primaria de la salud, ya que estos medicamentos son esenciales para la atención primaria de la salud”, agregó.

Informó que están “reclamando al PAMI la deuda que mantiene con los municipios, ya que hace más de un año de que no nos está pagando los servicios prestados conforme a un convenio que hemos suscrito con esta misma administración de PAMI que viene incumpliendo por más de 13 meses”

Señaló que hace diez días presentaron una nota a las autoridades de PAMI donde expresaban que “su preocupación por la deuda que PAMI mantiene con los municipios por prestaciones médicas realizadas a sus afiliados y por las recientes modificaciones dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Programa Remediar, destinado a garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los centros públicos de atención primaria de la salud”

“Hace más de un año que PAMI no abona las prestaciones médicas convenidas con los municipios. El pasado 22 de abril presentamos un reclamo formal y posteriormente recibimos el compromiso de las autoridades del organismo de comenzar a regularizar los pagos a partir de junio de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido pago alguno ni respuesta oficial”, agregaron

Expresaron que pese a esta situación los intendentes no han abandonado a los adultos mayores: “Los municipios continuamos garantizando la atención médica con recursos propios, priorizando la salud de nuestros vecinos y sosteniendo servicios esenciales para nuestras comunidades”

Los intendentes también abordarán el tema del subsidios del transporte y reclamarán que baje el impuesto al Combustible.

En ese sentido, el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, se comprometió a bajar el 35% del boleto de transporte público urbano “si eliminan el Impuesto al Combustible”.

Fuente: NA