Información de Servicios: suspensión de recolección de residuos y posibles demoras

El Gobierno de Alta Gracia informa que en el día de la fecha, viernes 2 de octubre, el servicio de recolección de residuos se encuentra suspendido con motivo de celebrarse el Día Nacional del Recolector de Residuos. Además, indicó que debido a una medida de fuerza en el predio de Piedras Blancas, en la noche del jueves no se permitió la descarga de los camiones recolectores de nuestra ciudad, los cuales se encuentran actualmente llenos.

Por lo tanto, una vez que el predio vuelva a estar operativo tras el Día del Recolector, la reanudación de los recorridos dependerá del tiempo que demore la descarga del material acumulado. En consecuencia, se advierte que el servicio podría sufrir demoras durante el día de mañana, sábado, retomándose el funcionamiento habitual de manera progresiva.

Se solicita encarecidamente a los vecinos tener en cuenta esta información a fin de colaborar con la higiene y el orden de nuestra ciudad.