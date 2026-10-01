El Gobierno de Alta Gracia informó que, con motivo de celebrarse este viernes el «Día Nacional del Recolector de Residuos», el predio de Piedras Blancas permanecerá cerrado.

Por este motivo, la recolección nocturna de hoy, jueves 1 de octubre, se adelantará y se realizará en horas de la tarde. Por el momento, no se prevén otras modificaciones para el servicio de mañana viernes.

Se solicita a los vecinos de los barrios correspondientes al turno noche (Norte, Sur, Poluyán, Pellegrini, Sabattini, Cámara, Cafferata y San Martín/25 de Mayo) que saquen sus residuos más temprano en el día de hoy.