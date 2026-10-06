Por Bahía Luz de Palma- Organizaciones Lgbtiq+ presentaron una denuncia penal contra el legislador provincial por «incumplir la Ley de Identidad de Género».

Este lunes, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (Attta) junto a otros colectivos de la comunidad Lgbtiq+, denunciaron penalmente al legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda por «incitación al odio» y dichos discriminadores.

La abogada de Attta Laura Britos, explicó a La Nueva Mañana que la presentación formal surgió luego de que Hernández Maqueda cuestionara en un canal de streaming la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, que permite modificar nombre, foto y el sexo asignado al nacer en el DNI.

Durante dicha entrevista, el político de la bancada Mejor Futuro habló despectivamente de la actriz y conductora Flor de la V, asegurando que «no existe la obligación» de respetar su nombre.

La situación generó una ola de cuestionamientos. «El nombre no es simplemente un capricho es una construcción de una identidad. Es la puerta al resto de los derechos para una persona trans», reflexionó la letrada.

En la misma línea, señaló que antes de la sanción de la norma, la comunidad diversa «quedaba al margen de la sociedad porque no podía ir al médico, ni votar, ni trabajar, por tener una incongruencia entre su DNI y su expresión de género».

La ley que permite la adecuación del documento es considerada una «conquista» y, para Britos, genera la «esperanzas de que la expectativa de vida no sea hasta los 35 años por estar en la absoluta marginalidad». En ese marco, destacó que las palabras Hernández Maqueda son graves, porque incumple la normativa y además «llama a la población» a infringirla.

«La construcción de identidad no es una enfermedad»

La abogada Birtos comentó a este medio que en otro pasaje el legislador, quien se alineó con los pilares de La Libertad Avanza, «patologizó a las identidades trans» tildando de «enfermedad» sus elecciones de vida y criticando el derecho a elegir un nombre, que está respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Él utiliza un término que ya dejaron de lado todos los manuales diagnósticos porque va contra identidades trans. No es una enfermedad, han construido su identidad de una manera diferente. Este tipo de comentarios lo padecen las niñeces y adolescencias trans cuando piden respeto en las escuelas, si en los medios dicen que es ‘algo para curar’ se pueden generar situaciones violentas», aclaró.

Asimismo, recordó que en Córdoba una jueza reconoció que en Concejo de Médicos cometió un acto de violencia de género al difundir una capacitación bajo el nombre «Disforia de género». El fallo llegó tras la denuncia de la Casita Trans y significó un respaldo judicial a los muchos reclamos por las discriminaciones que padecen las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales y queer (Lgbtiq+).

Sobre la denuncia

La denuncia contra Gregorio Hernández Maqueda refiere a la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, incitación al odio -tipificado en el artículo 3 de la Ley 23.592-, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, agravados por configurar discriminación y persecución en los términos de la ley de Actos Discriminatorios.

Tras la presentación, Attta y otras organizaciones esperan el sorteo que determinará qué fiscalía se hará cargo del caso.

Fuente: LNM