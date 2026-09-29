La histórica empresa Tajamar Sistemas Electrónicos S.A., vinculada durante décadas al servicio de Canal 2 en Alta Gracia, no registró actividad este lunes y sus trabajadores atraviesan una situación de incertidumbre ante la falta de información oficial sobre la continuidad de la empresa y de sus puestos laborales.

Según manifestaron empleados a Mi Valle, hasta el momento no recibieron una comunicación formal por parte de la firma respecto de su situación laboral. De acuerdo con sus testimonios, durante el sábado comenzaron a circular versiones sobre posibles cambios en la empresa y este lunes los trabajadores finalmente no concurrieron a sus lugares de trabajo.

Los empleados también señalaron que, según pudieron constatar, no se encontrarían presentes gerentes ni socios de la firma. Esta situación, no obstante, deberá ser confirmada oficialmente.

El escenario se suma a un proceso concursal que atraviesa la empresa. En julio de 2025, la Justicia dispuso la apertura del pequeño concurso preventivo de Tajamar Sistemas Electrónicos S.A. En el marco de ese expediente, se había establecido el 7 de agosto de 2026 como fecha de vencimiento del período de exclusividad.

La empresa ya había atravesado anteriormente conflictos de carácter laboral. En marzo de 2025, el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) realizó una asamblea junto a trabajadores de la firma, en el marco de reclamos relacionados con el cumplimiento de una resolución de la Secretaría de Trabajo y otras cuestiones laborales.

En la actualidad, alrededor de 16 familias dependen de la continuidad de la actividad de la empresa. Los trabajadores expresaron su preocupación ante la falta de información formal y aguardan precisiones sobre el pago de salarios, la continuidad de sus puestos de trabajo y el futuro de la firma.

Hasta el momento, no se conoció una comunicación oficial de la empresa que permita determinar cuál es su situación actual ni cuáles serán los próximos pasos.

Fuente: Mi Valle