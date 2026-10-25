El hecho ocurrió alrededor de las 2:50, cuando personal policial tomó conocimiento del siniestro y se hizo presente en el lugar. Allí, los efectivos entrevistaron a una mujer de 28 años, quien relató que, mientras se encontraba en su domicilio, advirtió que ingresaba fuego por una de las ventanas del baño.

Al salir de la vivienda, constató que el inmueble colindante, propiedad de su hermana de 30 años, se encontraba incendiándose. Según se informó, no había personas en su interior al momento del hecho.

Ante la situación, se solicitó la intervención de Bomberos, quienes trabajaron para controlar el incendio.

Por otra parte, personal del servicio de emergencias médicas asistió a la mujer y a sus tres hijos menores de edad. Tras realizarles un control clínico, se constató que todos se encontraban en buen estado de salud.

Como consecuencia del siniestro, la vivienda afectada quedó inhabitable. Las circunstancias que originaron el incendio no fueron precisadas.