La Municipalidad de Alta Gracia informa que, en conjunto con la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional y DUAR, se realizaron controles preventivos en la zona del Parque del Sierras Hotel.

Durante los controles, que se desarrollaron en calles Vélez Sarsfield, General Paz, Achával Rodríguez, Bv. Pellegrini y Pte. Quintana, se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de 17 motocicletas por incumplimiento de las normas de tránsito, varias por ruidos molestos, se secuestraron 11 motocicletas más y fueron detenidas dos personas por infringir el Código de Convivencia.

El procedimiento se suma a otros controles preventivos realizados en la ciudad, que incluyeron identificación de personas, controles vehiculares y patrullaje en distintos sectores. Fue un trabajo coordinado entre la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, DUAR y las áreas municipales de Inspección de Tránsito, Ambiente y Guardia Local dependientes de la Secretaría General y de Prevención.

Este tipo de intervenciones reflejan la importancia del trabajo conjunto entre las distintas fuerzas de seguridad y las áreas municipales, sumando capacidades y recursos para fortalecer la prevención, el control y el cumplimiento de las normas.

Desde el Gobierno de Alta Gracia se reafirma la decisión de sostener estos operativos de manera periódica, trabajando para garantizar el orden, la convivencia y la seguridad vial en los distintos sectores de la ciudad.

El respeto por los demás y el cumplimiento de las normas son responsabilidades de todos, colaboremos con nuestra ciudad.