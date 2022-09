Impactante exposición de arte contemporáneo en el Museo de la Estancia

Este sábado se inauguró la exposición «Allí donde estuve todo era nuevo», una muestra que se diseñó a partir de los incendios ocurridos en Córdoba. «Apostamos al arte contemporáneo porque nos ayuda a generar otro tipo de relato que no tiene que ver con la historia convencional pura y dura», expresa Tomás Bondone, director de la Estancia Jesuítica.

«Cuando Córdoba ardió en más de diez focos de incendios simultáneos no era la primera vez, ni tampoco el primer lugar y tampoco fue el último. Pero después de que el fuego se calmó, fue esa calma la que abrió un espacio para nuevas preguntas. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo volver a pisar esa tierra aún humeante?». Así comienza un posteo en redes sociales de la curadora Agustina Triquell, respecto a la inauguración de la exposición «Allí donde estuve todo era nuevo», una muestra itinerante de la colección Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes de Buenos Aires.

Dicha muestra arribó al Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers este sábado. En un comienzo, iba a a estar presente la directora del Palais de Glace, Feda Baeza, pero debido al paro nacional del viernes pasado por el intento de atentado contra Cristina Fernández, no pudo asistir al lanzamiento de la exposición.

«La muestra es parte del programa Mirada Federal de Palais de Glace. Es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación de poner a itinerar las obras que forman parte del acervo del Palais, que son mas de 1200. Fueron ganadoras de distintos años de la Edición del Salón Nacional, en el que se van adquiriendo los primeros y segundos premios para la colección», explica Agustina Triquell, curadora de la muestra, a Redacción Alta Gracia. Junto a ella, trabajaron en la curaduría de la colección Luis García e Indira Montoya.

Las obras seleccionadas trabajan en un impactante cruce entre arte y naturaleza. A través de distintas técnicas y formatos, todas hacen referencia a la naturaleza, la ecología, el ambiente y dejan un importante mensaje sobre nuestra territorialidad.

Arte contemporáneo en el Museo de la Estancia

«Es una novedad porque tradicionalmente el museo no alojó este tipo de exposiciones. Creemos que el arte contemporáneo es una estrategia, una herramienta muy potable para contar otro tipo de historias. Apostamos al arte contemporáneo porque nos ayuda a generar otro tipo de relato que no tiene que ver con la historia convencional pura y dura, sino que le proponemos al público otro tipo de dinámica y conexión con la historia» expresa Tomás Bondone, director del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia.

Las obras de gran formato de reconocidos artistas documentan la naturaleza y el territorio, a través de una curaduría bien pensada.

«Queremos atraer otro tipo de sensibilidad, no queremos ser escolares ni instruir para que se entienda el arte contemporáneo. Uno se acerca, genera cosas, genera preguntas, interrogantes, sorpresas, emociones, hasta incluso rechazo. Para nosotros eso es valioso, estamos provocando algo. No queremos que el espectador no sea pasivo, sino reflexivo», finaliza Bondone.

La muestra se podrá disfrutar de forma gratuita hasta el domingo 25 de septiembre, en los horarios: de martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 hs; y los sábados y domingos de 10:30 a 12:30 y de 15:30 a 18:30 hs