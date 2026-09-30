La cifra incluye 167 femicidios directos, 20 vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios/transfemicidios. El dato vuelve a poner en foco las respuestas estatales contra la violencia machista.

Entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2026, al menos 200 personas fueron víctimas fatales de violencia de género en Argentina, según un relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado a partir del análisis de medios de comunicación.

La cifra incluye 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios/transfemicidios.

Los números muestran la dimensión de una problemática que continúa siendo letal: una víctima cada 33 horas. En el mismo período se registraron 306 intentos de femicidio, es decir, uno cada 25 horas. Además, el 14% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor; en el 64% de los casos el atacante era pareja o expareja. El 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y otro 23,5% en una vivienda compartida. Como consecuencia de estos crímenes, al menos 202 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres.

El relevamiento se conoce en un contexto de cuestionamientos al financiamiento de las políticas nacionales destinadas a prevenir y atender las violencias de género. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso no contempla partidas presupuestarias específicas identificables para el Programa Acompañar y la Línea 144, según un análisis de ACIJ citado por distintos medios. La organización Ahora Que Sí Nos Ven también advirtió que ambos programas permanecen sin partidas específicas por tercer año consecutivo.



A esto se suma una discusión judicial que podría tener impacto sobre el modo en que se reconocen y sancionan estos crímenes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver el planteo de la defensa de Andrés Di Césare, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016 cuando tenía 21 años.

El caso llegó al máximo tribunal luego de que la Justicia mendocina confirmara la calificación de femicidio. Seis organizaciones -entre ellas ELA, CELS, Amnistía Internacional Argentina, INECIP y Fundeps- se presentaron como amicus curiae para reclamar que la figura no sea restringida a asesinatos cometidos por parejas o exparejas.



El impacto de las fallas en las medidas de protección también quedó expuesto en el reciente femicidio de Mónica Ligorria, de 49 años, asesinada en Pilar por su expareja Hernán Ayerbe. Según el testimonio de su hermana y familiares, Mónica había atravesado años de violencia y había realizado denuncias antes del crimen. Tenía una medida perimetral y un botón antipánico. La familia cuestionó las respuestas recibidas por parte de las instituciones encargadas de protegerla.



En ese marco, el dato de los 200 casos registrados hasta septiembre vuelve a plantear una pregunta urgente: qué herramientas existen para prevenir estos crímenes y qué ocurre cuando esas herramientas fallan.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente; LNM