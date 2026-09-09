Un artefacto explosivo fue hallado este martes por trabajadores que realizaban excavaciones en el marco de una obra de cloacas, en la intersección de avenida Italia y calle Grecia, en la ciudad de Malagueño.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando los operarios desenterraron un objeto que presentaba características compatibles con un proyectil. Ante la situación, personal policial activó el protocolo de seguridad correspondiente y dispuso el aislamiento preventivo del sector para resguardar a trabajadores, vecinos y transeúntes.

Posteriormente, arribó al lugar personal especializado del Departamento Brigada de Explosivos, que realizó la inspección técnica del elemento y confirmó que se trataba de un proyectil de artillería.

Tras adoptar las medidas de seguridad correspondientes, los especialistas procedieron al levantamiento, traslado y secuestro del artefacto, conforme al protocolo establecido para este tipo de hallazgos.

No se registraron personas lesionadas ni daños materiales. Las actuaciones fueron remitidas a la autoridad judicial competente, que continuará con las diligencias correspondientes.