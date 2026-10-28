La maestra correntina de 52 años era buscada desde principios de octubre. Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación tiene a tres hombres imputados por femicidio y otras dos personas acusadas por distintos delitos.

La búsqueda de Nancy Godoy, la docente correntina desaparecida desde principios de octubre, tuvo este miércoles el peor desenlace. Las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida y la investigación quedó centrada en una presunta trama de femicidio que ya tiene tres hombres detenidos.

La mujer, de 52 años, llevaba semanas siendo intensamente buscada en la provincia de Corrientes. La noticia fue confirmada por fuentes judiciales y de la investigación, mientras continúan las medidas para reconstruir qué ocurrió desde el último momento en que se tuvo contacto con ella.

Tres detenidos por femicidio

La causa tiene actualmente a Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas detenidos e imputados por el delito de femicidio.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, Zarza y Sandoval ya tenían dictada prisión preventiva mientras avanzaba la investigación.

Los acusados quedaron bajo la mira de los investigadores a partir de distintos elementos incorporados al expediente durante las últimas semanas.

Las pruebas que analizan los investigadores

Uno de los hallazgos que cobró importancia en la causa fue el descubrimiento de prendas quemadas en una tapera donde residía Zarza.

Los elementos fueron secuestrados y sometidos a pericias por especialistas de la Policía de Corrientes para determinar si guardan relación con la desaparición y posterior muerte de la docente.

Además de las pruebas materiales, los investigadores continúan analizando movimientos, declaraciones y otros elementos reunidos desde que comenzó la búsqueda.

Otras dos personas imputadas

La investigación también alcanza a otras dos personas.

Por un lado, Rosa Leguizamón fue imputada por homicidio simple. Por otro, Ezequiel Bordón está acusado de falso testimonio.

Las imputaciones responden a diferentes conductas que los fiscales consideran relevantes dentro del expediente abierto tras la desaparición de Godoy.

Qué se sabe del hallazgo

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo ni sobre las circunstancias en las que se produjo el hallazgo.

Tampoco se difundieron oficialmente los resultados de las pericias forenses ni la causa de muerte.

La expectativa está puesta ahora en los estudios médicos y criminalísticos que permitan determinar cómo murió la docente y cuál fue la participación de cada uno de los acusados.

Con el hallazgo del cuerpo, la investigación entra en una nueva etapa. Mientras la Justicia intenta esclarecer lo ocurrido, la causa avanza con tres imputados por femicidio y varias líneas de prueba que buscan reconstruir uno de los casos que más conmoción ha generado en Corrientes durante las últimas semanas.

Fuente: La Voz