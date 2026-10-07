Trabajadores y trabajadoras del diario cordobés festejan 10 años de labor ininterrumpida. Es una década de un trabajo que nació en septiembre de 2016 como una respuesta colectiva ante el vaciamiento y cierre del histórico diario La Mañana de Córdoba.

Este miércoles, trabajadores y trabajadoras de La Nueva Mañana celebran 10 años de labor ininterrumpida. El diario cordobés cumple su primera década y sus integrantes festejan con un brindis en el Centro Cultural España Córdoba, acompañados de otros medios de comunicación, autoridades municipales, provinciales y sindicales.

“Cumplimos 10 años haciendo periodismo en Córdoba. Son 10 años de un trabajo continuo que nació en septiembre de 2016 como una respuesta colectiva ante el vaciamiento y cierre del histórico diario La Mañana de Córdoba”, expresa el diario a sus lectoras y lectoras.

El medio surgió en 2016 a partir de un proceso de organización colectiva. Ante la pérdida de los puestos de trabajo, periodistas, editores, diseñadores, fotógrafos y fotógrafas decidieron conformar un espacio periodístico autogestionado.

“Nacimos de las cenizas con el propósito de no rendirnos, de seguir alimentando nuestra vocación periodística y a pesar de que nos bajaron las persianas y nos dejaron en la calle, decimos que aún ‘seguimos estando’, mirando, analizando y escribiendo desde un lugar que no es neutro”, indican las y los trabajadores.

Miguel Apontes, periodista y director de la Cooperativa, destaca el trabajo de cada integrante de La Nueva Mañana y de compañeros y compañeras que asumieron el compromiso de formar la organización una década atrás.

Además, valora el acompañamiento del Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba (Cispren) que desde un primer momento apoyó a la Cooperativa y ha sabido ofrecerle al diario un espacio “en momentos muy duros y que sigue siendo una casa para las y los periodistas”.

“Contamos con un gran equipo de comunicadores que se caracteriza por el compromiso y la pasión a la hora de hacer periodismo”, comenta Apontes.

Sobre la situación que atraviesa el periodismo en la actualidad, donde ocupan un lugar preponderante las redes sociales, las fake news, los discursos violentos y el negacionismo, el director de La Nueva Mañana realza el ejercicio responsable del periodismo y los principios que guían al medio.

“Este diario se identifica con la defensa irrestricta de la democracia y sus instituciones, la elaboración de una agenda abordando hechos sociales, políticos, judiciales, ambientales desde una perspectiva de género y derechos humanos”, cierra.

Fuente: Comunicado de Prensa