Trabajadores se movilizaron hasta el Patio Olmos para reclamar asistencia por el alto endeudamiento.

El Movimiento Unido de Córdoba y otras asociaciones afines se movilizaron por el centro de Córdoba para exhibir una problemática transversal a los trabajadores argentinos: el alto endeudamiento con bancos y billeteras virtuales.

Contradiciendo las declaraciones del presidente Javier Milei, Ariel Köning, vocero del SUOEM, dijo que «el endeudamiento no es un asunto entre privados, sino que es una consecuencia directa de esta política económica».

Fuente: Cba24