Gran convocatoria en la Asamblea Abierta por la discapacidad

Este jueves se realizó la Asamblea Abierta en las instalaciones del Deportivo Norte, en el marco de la situación que se encuentran atravesando profesionales, instituciones y personas con discapacidad de cara al ajuste en el sector.

Este jueves se realizó una Asamblea Abierta convocada por diferentes instituciones y actores del sector de discapacidad, que se encuentra atravesando una delicada realidad a nivel nacional.

La convocatoria, mucho más amplia de la que esperaban sus organizadores, fue realizada en el Club Deportivo Norte y tuvo cinco oradores locales que dieron sus distintos puntos de vista.

«Lo que manifestó cada uno desde su lugar es la gran preocupación que atraviesa el sector. En mi caso seguimos reclamando lo mismo que hace veinte años, se habla de inclusión pero la inclusión no está», expresa Myriam Flamand, referente del ODis (Observatorio para el Cuidado de la Dignidad de las Personas con Discapacidad en Alta Gracia) en diálogo con Redacción Alta Gracia.

No obstante, respecto a los recortes de prestaciones de servicio que se vienen dando a nivel país y provincia, Flamand afirma que «en Alta Gracia nunca se cortaron los servicios y las instituciones siguen trabajando. En otras localidades hay servicios que se han cortado, hay chicos que han perdido los Centros de Día, otras instituciones reducen los horarios. Tenemos que estar sumamente agradecidos que acá se siguen dando todas las prestaciones, eso destacamos el esfuerzo que están haciendo profesionales e instituciones».

Durante el desarrollo de la Asamblea, se leyó un petitorio emitido al presidente Alberto Fernández, destacando sobre las falencias que se encuentra atravesando el sector.

«La situación nos preocupa, no sólo esta situación puntual. Tenemos un Consejo de Accesibilidad municipal que no sé si funciona o no, uno no recibe noticias de nada. Es un organismo que debería estar trabajando bien», opina Myriam Flamand. Sin embargo, desde el Consejo de Accesibilidad y Personas con Discapacidad afirmaron que en la última reunión apoyan el reclamo de los distintos profesionales y prestadores que se ven afectados por el recorte.

La Asamblea sentó un precedente en la ciudad, ya que casi todas las organizaciones y referentes se encontraron con un objetivo en común; incluso con la presencia de vecinos y funcionarios locales.