El próximo jueves 19 de noviembre a las 21 horas, el emblemático Cine Teatro Monumental Sierras recibirá a los reconocidos artistas Germán Palacios e Inés Estévez, quienes presentarán su última propuesta teatral.

La pieza, protagonizada y codirigida por ambos actores, invita al espectador a un viaje marcado por el suspenso y el misterio. La trama se centra en dos soledades que coinciden en un mismo vagón de tren, donde sus pensamientos se entrecruzan en un intercambio lleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes. A lo largo de la función, será el propio público quien viaje con ellos y decida cuánto hay de azar y cuánto de destino en este encuentro impensado.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del teatro y en el local «Nativo», o de forma online a través de la plataforma ticketway.com.ar.