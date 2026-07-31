La titular del FMI también sugirió que Milei podría ser más flexible con el ajuste para que mejore la actividad.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reveló en las reuniones que mantuvo en Buenos Aires que está preocupada porque ve que el ajuste del gobierno de Milei no tiene consenso social ni político para continuar más allá de 2027.

Como contó LPO, Georgieva cenó el lunes por la noche con diez de los empresarios más importantes del país y, entre otras cosas, sugirió el dólar tiene que estar más alto para que el Banco Central pueda acumular más reservas y hacer frente a los vencimientos de 2027.

En esa y otras reuniones que tuvo en Argentina, la titular del FMI también dio pistas sobre su preocupación por la situación de la economía real, que como muestran las encuestas está socavando el respaldo a la gestión del gobierno. De hecho, en su conferencia con Caputo puso el foco en las pymes y sugirió que la recuperación no logra derramarse sobre el conjunto de la economía.

En la conversación con los empresarios, la búlgara fue advertida de que una mejora en el tipo de cambio -es decir una devaluación- como la que sugirió provocaría un salto en la inflación. Georgieva opinó que Milei debería ser más flexible con eso y tolerar por un tiempo un poco más de inflación, si eso provoca una mejora de la actividad.

La titular del FMI dijo que está preocupada porque ve que el plan de consolidación fiscal de Milei, o sea el ajuste, no tiene consenso político ni social para continuar después de 2027 más allá de lo que pase en las elecciones. Los técnicos del Fondo suelen ser muy insistentes con la exigencia de darle institucionalidad a los planes económicos.

Una pista clara de la preocupación de Georgieva por la situación económica la dio la bailarina Mora Godoy, que dio un show de tango para la titular del FMI. Godoy contó en entrevistas que la búlgara quiso conocer su punto de vista sobre la situación.

«Le dije que hay una parte de la sociedad hoy que necesita atención inmediata, no a largo plazo. Y le agradecí mucho que haya dicho que los salarios tenían que mejorar, porque realmente no es solamente la inflación, sino que también tenemos que mejorar los salarios», contó Godoy, que dijo que Georgieva se mostró muy comprensiva. También le habló sobre la problemática del acceso a los créditos.

El mismo panorama habría recibido Georgieva en diálogos que mantuvo con economistas argentinos que no se dieron a conocer públicamente. La idea de la búlgara era irse del país con un panorama más completo al que escuchó en la reunión de gabinete o lo que vio en Vaca Muerta, el principal motor del crecimiento económico. Al respecto, Miguel Pichetto fue irónico y dijo que menos mal la llevaron en helicóptero y no vio el estado de abandono total de las rutas nacionales.

Fuente: La Política Online