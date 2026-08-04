El partido Fuerza Vecinalista convocó a una movilización para este jueves 6 de agosto en rechazo a la iniciativa que será tratada en el Senado de la Nación y que, según la fuerza política, propone eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y capitales extranjeros. La convocatoria está prevista para las 17 en la intersección de Colón y General Paz, en la ciudad de Córdoba, y a las 18 en Plaza Solares, en Alta Gracia.

A través de un comunicado oficial, Fuerza Vecinalista expresó su «profunda preocupación» por el tratamiento del proyecto y manifestó su rechazo a cualquier medida que, a su criterio, debilite la protección jurídica del territorio nacional. La agrupación sostiene que la tierra constituye un recurso estratégico vinculado a la producción, los recursos naturales, las reservas de agua, las zonas de frontera y la soberanía nacional.

En el documento, el espacio político solicita a los senadores nacionales por Córdoba —Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero— que voten en defensa de la soberanía territorial y de los intereses permanentes del país, preservando los recursos naturales estratégicos y el patrimonio para las futuras generaciones.

Asimismo, Fuerza Vecinalista afirmó que la defensa del territorio nacional debe constituir una política de Estado por encima de las diferencias partidarias y ratificó su compromiso con el federalismo, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades. El comunicado concluye con la consigna: «La soberanía jamás se negocia. La tierra argentina pertenece al presente y al futuro de todos los argentinos».

Fuente: Comunicado de Prensa