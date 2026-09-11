Fuerte colisión en Malagueño dejó una motociclista lesionada

Una mujer de 21 años resultó lesionada este jueves al mediodía tras protagonizar un accidente de tránsito en la colectora de la ruta C-45, a la altura de barrio Cañitas, en la ciudad de Malagueño.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30, cuando, por causas que son materia de investigación, la motocicleta Rowser NS 200 cc que conducía la joven colisionó con una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre de 56 años.

Tras el impacto, se hizo presente en el lugar una ambulancia local junto a personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño, quienes asistieron a la motociclista y constataron que presentaba traumatismos varios.