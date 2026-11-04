El hombre, de 54 años, fue detenido tras un allanamiento en su vivienda. El intendente de La Granja, Miguel Pitano, confirmó que los episodios de violencia contra Juan y Nicolás eran recurrentes.

En las últimas horas, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 54 años acusado de atacar a una pareja de hombres con un machete en la zona de Agua de Oro.

Así lo confirmó el intendente de La Granja, Miguel Pitano, quien aseguró que las agresiones contra Juan y Nicolás venían repitiéndose desde hacía tiempo.

“Ya es recurrente el tema de los ataques de esta persona con Juan y Nico”, contó el mandatario municipal. Según explicó, el municipio había puesto a disposición de la pareja sus equipos técnicos de género y violencia, que ya habían mantenido contacto con ellos por los episodios anteriores.

Pitano también señaló que, aunque el conflicto habría comenzado por una relación comercial que terminó en la Justicia, con el tiempo las agresiones tomaron otro tono. “Por los últimos comentarios y lo que les grita por su condición sexual, me parece que se ha tornado más una cuestión de género y homofobia”, sostuvo.

Sobre el último ataque, ocurrido el 27 de octubre cerca de la Plaza del Encuentro, en Agua de Oro, el intendente confirmó que la Policía realizó un allanamiento y secuestró el machete que habría sido utilizado en la agresión, además de prendas de vestir. Horas después, se concretó la detención.

“Lo que ha hecho con esta pareja es una crueldad total”, indicó Pitano. “La gente está muy sensible, intolerante, violenta. Ante la menor discusión ya hay peleas”, manifestó.

La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Monti. El municipio, por su parte, reiteró su acompañamiento a la pareja y puso a disposición sus equipos de asistencia.

Fuente: Cba24n