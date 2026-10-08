Grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron un allanamiento, detuvieron a una mujer de 30 años y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Alta Gracia. La irrupción, dirigida por el Ministerio Público Fiscal, fue llevado a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Las Calandrias s/n de barrio La Perla. En el lugar, se incautaron plantas de cannabis sativa y elementos de interés para la causa.

El procedimiento está relacionado con una investigación previa de la FPA, en la que fueron aprehendidos dos sujetos vinculados a la comercialización de drogas.

Por último, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de ambos narcos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.