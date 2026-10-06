En el marco de patrullajes inteligentes y controles preventivos desplegados en distintos puntos del interior provincial, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico aprehendieron a dos sujetos y secuestraron varias dosis de cocaína en las ciudades de Marcos Juárez y Alta Gracia.

En Marcos Juárez, durante un control realizado sobre calle Fuerza Aérea Argentina al 100, se secuestraron varias dosis de cocaína a un hombre mayor de edad, quien quedó detenido en el lugar. En tanto, en Alta Gracia, los efectivos de la FPA aprehendieron a otro individuo que circulaba en barrio Parque Virrey. Entre sus pertenencias, tenía varias dosis de cocaína y otros elementos de interés.

Por otra parte, durante los patrullajes antinarcóticos efectuados en las ciudades Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Vicuña Mackenna, Río Ceballos y Albahacas, los oficiales de la Fuerza incautaron varias dosis de estupefacientes a ciudadanos que transitaban por los sectores.

Finalmente, las actuaciones fueron puestas a disposición de las autoridades de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico correspondientes, quienes dispusieron el traslado de los aprehendidos y secuestros a sede judicial.