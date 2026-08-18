La aerolínea «low cost» está virtualmente inmovilizada, mientras se acumulan reclamos de pasajeros, presiones de inversores y advertencias del sector turístico.

Flybondi enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por 12 días consecutivos sin vuelos, una caída total de su sitio web y un deterioro financiero que compromete su continuidad operativa. Además, los trabajadorea enunciaron la falta de cobro de sueldos desde junio y el corte de la obraa social.

La aerolínea low cost, que en los últimos años se posicionó como actor relevante del mercado doméstico, quedó virtualmente inmovilizada mientras se acumulan reclamos de pasajeros, presiones de inversores y advertencias del sector turístico.

La caída del sitio web, que muestra un error 504 de “Gateway time-out”, dejó a miles de usuarios sin posibilidad de gestionar cambios, solicitar reembolsos o acceder a información básica sobre sus vuelos. La falla, atribuida a problemas en el servidor central, se produjo en el momento más delicado para la compañía, profundizando la sensación de colapso operativo.

Miles de cancelaciones, salarios impagos

El impacto sobre los pasajeros es masivo. Desde enero, Flybondi canceló más de 2.400 vuelos, afectando a casi 400.000 personas. La empresa dejó de realizar reembolsos y tampoco ofrece alternativas de reprogramación, lo que generó un volumen de reclamos sin precedentes.

Con un valor promedio estimado de u$s50 por tramo, la deuda por pasajes no devueltos supera los u$s19 millones, una cifra que alimenta la expectativa de que la compañía se encamine hacia un concurso preventivo para frenar embargos y renegociar obligaciones.

El frente judicial se volvió igual de complejo. Flybondi enfrenta un embargo por más de $1.500 millones debido a deudas con organismos de recaudación y control aduanero. A esto se suman múltiples pedidos de quiebra iniciados por proveedores y acreedores comerciales, que por ahora no avanzaron, pero que podrían activarse si la empresa no presenta un plan de normalización en los próximos días.

El deterioro financiero se refleja también en la situación laboral. Trabajadores denuncian despidos, sueldos impagos y falta de respuestas, con salarios de junio y julio sin abonar, además del medio aguinaldo.

Más de 700 exempleados reclaman indemnizaciones y acuerdos de retiro voluntario que la empresa firmó, pero nunca pagó. La falta de aportes patronales dejó a empleados y ex empleados sin cobertura médica, afectando tratamientos en curso y generando un clima de tensión creciente.

Ante todo este cuadro de situación, la pregunta surge espontánea: ¿Quién protege a Flybondi?

Fuente: con información de NA