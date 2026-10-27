El programa municipal «Conocé lo Nuestro», que permite a estudiantes de 3er y 4to grado conocer el patrimonio cultural de nuestra ciudad a través de visitas a todos los museos de Alta Gracia, tuvo su gran cierre este martes 27 de octubre con una jornada especial en el Cine Monumental Sierras. En esta edición, participaron 1.100 estudiantes pertenecientes a 19 escuelas de la ciudad.

El encuentro contó con la presencia del intendente Jorge De Napoli junto al secretario de Gobierno, Mariano Agazzi, quienes acompañaron el evento ratificando el compromiso del Estado municipal con la educación y la apropiación del nutrido acervo histórico local por parte de las nuevas generaciones.

En el gran acto de cierre, los estudiantes expusieron diversos trabajos alusivos a los contenidos abordados en el programa, entre maquetas, cuadernillos, dibujos e incluso cuadros que habían sido exhibidos previamente en el Museo de la Estancia. Además, alumnos y alumnas del IPEM Nº 345 «Maestro Hugo Barrera» llevaron adelante diversas presentaciones teatrales para el disfrute de todos los presentes.

De esta manera, concluyó la edición 2026 de este programa municipal que fortalece el aprendizaje y el sentido de pertenencia de los más jóvenes con el valioso legado de nuestra ciudad.