La provincia registró un crecimiento de más del 13% en la cantidad de turistas respecto del mismo fin de semana largo de 2025. El movimiento turístico generó un impacto económico estimado en $25 mil millones, con destacados niveles de ocupación en Calamuchita, Punilla, Sierras Chicas y Ansenuza.

Córdoba cerró el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín con un crecimiento de más del 13% en la cantidad de turistas respecto de la misma fecha del año pasado.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Los números muestran que Córdoba sigue siendo una provincia elegida para las escapadas de fin de semana y que contamos con una oferta turística amplia, capaz de distribuir el movimiento entre distintas regiones. El crecimiento en la cantidad de turistas y el buen nivel de ocupación en muchos destinos son datos positivos para el sector y para las economías locales”.

Calamuchita fue una de las regiones con mejor desempeño, con niveles de ocupación que alcanzaron el 82% en La Cumbrecita, 80% en Villa General Belgrano, 79% en Yacanto de Calamuchita, 77% en Embalse de Calamuchita y 65% en Los Reartes. En Villa General Belgrano, además, los establecimientos categorizados llegaron al 97%.

También se registraron buenos niveles de ocupación en otros puntos de la provincia. En Punilla, La Cumbre alcanzó el 70%, Villa Carlos Paz el 65% y Capilla del Monte el 62%, mientras que en Sierras Chicas y norte se destacaron Colonia Caroya, con 68%, Río Ceballos, con 65%, y Jesús María, con 61%.

En Ansenuza, Balnearia llegó al 80% y Miramar al 62%. Por su parte, en Paravachasca, Alta Gracia registró un 62% de ocupación. En Traslasierra, Las Rabonas alcanzó el 67% y San Javier y Yacanto el 62%, consolidando también una buena performance durante el fin de semana largo.

En la mayoría de las localidades relevadas, los establecimientos categorizados registraron ocupación plena o niveles muy cercanos al 100%, reflejando una alta demanda de la oferta hotelera categorizada durante el fin de semana largo.

En términos económicos, el movimiento turístico generado durante el fin de semana largo representa un impacto estimado en alrededor de $25 mil millones, considerando el gasto realizado por los visitantes en alojamiento, gastronomía, excursiones, servicios y actividades vinculadas al turismo.

“Este fin de semana largo volvió a mostrar la diversidad de la oferta turística cordobesa y la capacidad de nuestros destinos para recibir visitantes. El desafío es seguir fortaleciendo esa presencia durante todo el año, acompañando a cada localidad y al sector privado para que el turismo continúe generando actividad y oportunidades en toda la provincia”, agregó Capitani.