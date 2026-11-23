Reveló la CAME que en el feriado largo por el Día de la Soberanía Nacional el gasto promedio diario cayó un 3,1% y el gasto total un 30,3% en comparación con 2025.

Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expone que durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, viajaron por el país 1.410.000 turistas, generando un impacto directo de $332.557 millones. La cantidad de viajeros cayó un 17,4% frente al mismo feriado de 2025, explicó la entidad.

Analiza el informe que el movimiento estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.

La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3). «La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia», analizó la CAME.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 118.770, con una baja del 3,1% frente a 2025, descontada la inflación interanual. El gasto total de $ 332.557 millones representó una caída real del 30,3%. «La reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos», apuntó el informe.

«La actividad estuvo más concentrada en determinadas localidades y celebraciones, con estadías generalmente breves y diferencias importantes en los niveles de consumo», agregó y destacó el «papel relevante» que tuvo en numerosas localidades el movimiento de excursionistas con sus visitas por día.

«Las decisiones de viaje también estuvieron condicionadas por la búsqueda de alternativas accesibles y la posibilidad de ajustar los gastos durante la estadía», indicó la CAME, revelando la influencia de la crisis económica en el sector: «Las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las actividades de cercanía ofrecieron opciones para quienes priorizaron controlar el presupuesto. En ese escenario, el desafío para los destinos no fue solamente atraer visitantes, sino también lograr que permanecieran más tiempo y ampliaran su consumo en los comercios y servicios locales».

En ese contexto, prevaleció la tendencia de reservas a último momento.

Fuente: LNM