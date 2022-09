Feriantes de El Crucero piden que autoricen más días de trabajo

La crisis económica y social hace que cientos de familias de Alta Gracia vendan productos y servicios en distintas ferias. En el caso de El Crucero la necesidad es alta y las referentes de la misma se presentaron en el Concejo para solicitar la habilitación de la feria domingos y feriados.

Este miércoles representates de la histórica feria de El Crucero se presentaron con una nota pidiendo mayor cantidad de días de trabajo por la alta demanda de familias que necesitan trabajar.

En diálogo con REDACCIÓN ALTA GRACIA, Miriam Botta explicó que «por la pandemia los días de trabajo se recortaron sólo a los sábados y hoy estamos desbordados».

En este sentido, Mirta Farías dijo «entendemos que hay una emergencia social y la gente necesita trabajar. No estamos en ese espacio perdiendo el tiempo. Hay familias que el dia que no trabajan no comen. Antes de la pandemia teniamos viernes, sabado y domingo. Por la gran demanda de personas necesistamos que se vuelva a habilitar el dia domingo y feriados pero como días definitivos», indicó a este medio.

Las feriantes contaron que la crisis sanitaria del covid generó, entre otras cosas, la necesidad de buscar más alternativas laborales. «Comenzamos con 90 feriantes y hoy ya somos 143. Es la misma cantidad que tenemos en lista de espera», finalizaron.

Los ediles recibieron la nota y manifestaron que lo trabajarán en comisión.

